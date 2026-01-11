Le Nigeria et l'Égypte complètent le tableau des demi-finales [Football Now]

L’Égypte a éliminé le champion en titre, la Côte d’Ivoire, grâce à une victoire 3-2 à Agadir et se qualifie pour les demi-finales contre le Sénégal à Tanger.

Omar Marmoush a ouvert le score dès la 4ᵉ minute après une erreur de Franck Kessié, et Ramy Rabia a doublé l’avantage à la 32ᵉ minute sur corner. La Côte d’Ivoire a réduit l’écart par Ahmed Fotouh et Guéla Doué, mais Mohamed Salah a inscrit le troisième but égyptien à la 52ᵉ minute, scellant la victoire et portant son total à quatre buts dans le tournoi. L’Égypte vise un huitième titre historique.

Nigeria 2 – 0 Algérie

Le Nigeria a battu l’Algérie 2-0 à Marrakech pour rejoindre les demi-finales. Victor Osimhen a ouvert le score après la pause sur un centre de Bruno Onyemaechi, tandis qu’Akor Adams a doublé la mise à la 57ᵉ minute grâce à une passe d’Alex Iwobi. Les Super Eagles, triple champions d’Afrique, espèrent décrocher un premier titre depuis 2013 et compenser leur absence à la Coupe du monde, tandis que l’Algérie, meilleure défense du tournoi, a été impuissante face à l’efficacité nigériane.

Le Maroc et le Sénégal se sont également qualifiés après leurs victoires respectives contre le Cameroun et le Mali vendredi, complétant ainsi le carré final de la CAN 2025.