CAN 2025 : Rabat exulte après la victoire du Maroc en demi-finale

Un homme joue du tambour lors des célébrations qui ont suivi la demi-finale de la Coupe d'Afrique des nations de football entre le Maroc et le Nigeria, à Rabat, au Maroc.   -  
Copyright © africanews
AP Photo
By Rédaction Africanews

avec AP

Maroc

Après la victoire des Lions de l’Atlas face au Super Eagles du Nigeria, les supporters sont sortis massivement Entre joie et excitation, ils ont envahi les avenues, agitant des drapeaux, chantant l'hymne national et applaudissant avec passion dans tous les coins de la ville.

"Vive le Maroc ! Nous gagnerons le prochain match contre le Sénégal !", s'écrie un supporter, au voloant de sa voiture. "Merci beaucoup aux joueurs ! Ils ont fait un excellent travail. Nous méritons cela. Mon cœur s'est arrêté pendant un moment pendant les tirs au but. Merci !", se réjouit un autre.

Des places animées aux rues historiques près de la Kasbah, l'énergie était contagieuse, unissant jeunes et moins jeunes dans une célébration commune du football et de la fierté nationale. Les klaxons retentissaient, les feux d'artifice illuminaient le ciel et les monuments emblématiques de la ville brillaient sous les lumières de la fête.

"Vous avez fait un excellent travail ! Merci. Merci à Bounou, le gardien de but. Vive le Maroc !", confie une jeune supportrice.

Sur les réseaux sociaux, de nombreuses vidéos et photos de cette célébration ont été partagées. Le temps d’une soirée, Rabat s'est transformée en une immense fête, témoignage vivant de l'amour et du soutien du peuple marocain pour les Lions de l'Atlas.

Ces derniers affronteront les Lions de la Teranga ce dimanche au cours de la finale de la CAN.

