Mali : les rebelles s’emparent du camp stratégique de Tessalit

Les forces armées maliennes et leurs alliés russes ont abandonné vendredi le camp militaire de Tessalit, dans le nord du pays, ouvrant la voie à une prise de contrôle par les insurgés.

Selon plusieurs sources locales et sécuritaires, les combattants du Front de libération de l’Azawad (FLA), dominé par les Touaregs, ont investi sans affrontement majeur ce site hautement stratégique situé près de la frontière algérienne.

Une source sécuritaire citée par l’AFP indique qu’aucun combat direct n’a eu lieu, les troupes régulières ayant déjà évacué les lieux avant l’arrivée des assaillants. Un élu local a par ailleurs confirmé le retrait concomitant des forces russes présentes sur la base.

Tessalit constitue un point militaire névralgique du nord malien, doté d’une piste d’atterrissage opérationnelle et d’importants stocks d’équipements. Sa position dominante sur le désert en fait un verrou stratégique majeur dans la région de Kidal.

Kidal, déjà passée récemment sous contrôle rebelle, s’inscrit dans une dynamique offensive plus large menée par une coalition de groupes armés. Le FLA agit de concert avec le Groupe de soutien à l’islam et aux musulmans (JNIM), affilié à Al-Qaïda, qui appelle à un front commun visant à renverser la junte militaire installée depuis 2020.

JNIM a intensifié ses opérations ces derniers jours, allant jusqu’à établir un barrage routier aux abords de Bamako, accentuant la pression sur la capitale et restreignant les mouvements civils.

Cette prise intervient après une série d’attaques coordonnées d’ampleur inédite, menées le week-end dernier, qui ont visé plusieurs positions gouvernementales à travers le pays. Les violences auraient fait au moins 23 morts et coûté la vie au ministre de la Défense Sadio Camara, tué dans un attentat à la voiture piégée près de Bamako.

Les rebelles du FLA affirment désormais vouloir étendre leur contrôle sur l’ensemble du nord du Mali, tandis que les groupes djihadistes poursuivent une stratégie d’asphyxie progressive des infrastructures étatiques et économiques.