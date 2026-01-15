CAN 2025 : scènes de liesse au Sénégal après la qualification en finale

La nuit a été longue alors que les habitants de Dakar, au Sénégal ont célébré la qualification mercredi, de leur équipe nationale en finale de la 35 e coupe d'Afrique des nations de football.

Un ticket validé après la victoire 1-0 face aux pharaons d'Égypte. Grâce à un éclair de Sadio Mané.

''Aujourd'hui, nous sommes très heureux pour l'équipe sénégalaise. Je tiens donc à féliciter tous les joueurs. Nous avons vu qu'ils ont bien défendu. Les Égyptiens étaient sur leur but, et nous avons poussé pour marquer notre premier but. C'était vraiment génial, car ils (les Égyptiens) n'ont pas vraiment joué. Le Sénégal a mené pratiquement tout le match. Et Sadio Mané nous a vraiment rendus fiers, nous sommes vraiment heureux.'', déclare euphorique, Aby Sarr, supporter sénégalais.

De nombreux sénégalais se sont rendus au monument au monument de la renaissance à Dakar pour célébrer cet exploit. La fête n’était pas que sénégalaise, Junior Nyenge, congolais installé à Dakar, a aussi célébré cette quatrième qualification des Lions de la Teranga en finale de la Coupe d’Afrique des Nations de football.

''Nous sommes très heureux de pouvoir profiter de cela avec les Sénégalais, notre pays hôte qui nous a accueillis. Nous sommes ravis. Félicitations au Sénégal.'', souligne l'avocat congolais.

Malgré une nette domination face aux égyptiens, les Sénégalais ont dû patienter avant de trouver le chemin des buts. La délivrance est intervenue à la 78 e minute.

'' Nous sommes tellement, tellement, tellement heureux pour ce match du Sénégal. Nous avons attendu cela pendant très longtemps. Quoi qu'il en soit, c'est un grand jour. '', affirme Ines Go, étudiante et supportrice du Sénégal.

Dimanche les Lions de la Teranga tenteront de gagner leur deuxième étoile continentale face aux Lions de l’Atlas en quête d’une deuxième couronne continentale depuis---50 ans. C’est peu dire que la bataille des Félins à Rabat, s’annonce rude.