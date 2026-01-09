Bienvenue sur Africanews

RDC : le M23 organise les funérailles de 22 victimes d'une attaque de drone

Des personnes transportent le cercueil d'une victime d'une frappe de drone à Goma, en République démocratique du Congo, le jeudi 8 janvier 2026.   -  
Copyright © africanews
Copyright 2026 The Associated Press. All rights reserved
By Rédaction Africanews

avec AP

République démocratique du Congo

Le groupe rebelle M23, soutenu par le Rwanda, a organisé jeudi un enterrement symbolique pour 22 civils tués lors d’une frappe de drone au début du mois dans la province du Nord-Kivu, dans l’est de la République démocratique du Congo.

Vingt-deux cercueils ont été exposés devant les habitants de Goma et les familles des victimes. Sur place, des femmes ont été vues en train de pleurer et de crier leur douleur.

« Nous avons perdu des camarades, des amis, des êtres chers. Ma petite sœur est morte aussi. Elle était partie travailler à Masisi, et c'est là qu'elle est morte », a déclaré Mireille Kasole, proche d’une victime.

Le M23 accuse le gouvernement congolais d’avoir mené cette attaque par drone. Le gouvernement n’a ni confirmé ni reconnu avoir mené cette frappe.

« Nous étions en train de fêter le réveillon du Nouvel An quand une bombe est tombée sur le marché pendant que nous faisions la fête. Ce n'est pas la première fois que ce drone arrive à Masisi », a expliqué Ndagijimana Dibaganira, survivant de l’attaque.

Plus de 100 groupes armés se disputent le contrôle de l’est du Congo, une région riche en minerais. Le M23 est le plus important d’entre eux. Ce conflit a provoqué l’une des crises humanitaires les plus graves au monde, avec plus de 7 millions de personnes déplacées, selon l’agence des Nations unies pour les réfugiés.

Malgré la signature de l’accord de Washington et la poursuite du processus de Doha, les combats se poursuivent sur plusieurs fronts, et les civils continuent de payer le prix fort.

