RDC : les USA ne croient pas au retrait du M23 de la ville d’Uvira

Malgré l’annonce du retrait des forces rebelles du M23 de la ville stratégique d’Uvira, dans l’est de la République démocratique du Congo, les États-Unis expriment leur insatisfaction, pointant une présence persistante des combattants et une recrudescence des affrontements, alors que la crise humanitaire s’aggrave.

Selon un haut responsable américain, si un mouvement des combattants a été observé, il ne correspond pas à une « libération totale » de la ville, certains rebelles restant positionnés dans ses environs.

Les affrontements sporadiques se poursuivent, notamment dans le quartier Kalundu, et certains combattants portent désormais des uniformes policiers, selon des habitants. Les responsabilités sont contestées entre le M23 et l’armée congolaise, tandis que Kigali nie tout soutien au mouvement rebelle.

Depuis le début de décembre, la violence a provoqué le déplacement de près de 500 000 personnes dans la province du Sud-Kivu et l’exode de plus de 84 000 réfugiés vers le Burundi, selon le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés. Les pertes économiques sont également significatives, avec une contraction estimée à 0,4 % du PIB congolais et des dépenses exceptionnelles de sécurité approchant trois milliards de dollars.

Malgré les négociations séparées menées à Qatar entre Kinshasa et le M23, la stabilité régionale reste précaire, et la communauté internationale appelle à un retrait complet des forces rebelles pour permettre un dialogue durable.