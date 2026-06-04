RDC : des guérisseurs traditionnels revendiquent un remède contre Ebola

À Bunia, capitale de la province de l’Ituri, touchée par une flambée de cas du virus Ebola de souche Bundibugyo, Dauda Tshimanga et son épouse Mariam Kabika assurent avoir découvert un remède susceptible, selon eux, de soigner les personnes infectées.

La guérisseuse explique préparer une décoction à partir de feuilles, d’aloe vera et d’autres ingrédients végétaux, soigneusement lavés puis portés à ébullition avant d’être administrés aux malades. Le couple affirme avoir mené ses propres recherches et se dit convaincu de l’efficacité de cette préparation.

Dauda Tshimanga plaide depuis plusieurs années pour une meilleure reconnaissance de la médecine traditionnelle. « La médecine traditionnelle et la médecine moderne sont toutes deux essentielles à la santé publique », affirme-t-il, regrettant que les "tradipraticiens" ne soient pas davantage associés à la lutte contre Ebola.

Dans cette région de l’est congolais, où l’accès aux soins reste parfois difficile, de nombreux habitants continuent de se tourner vers les guérisseurs. L’Organisation mondiale de la santé a d’ailleurs déjà collaboré avec eux lors de précédentes crises sanitaires afin de renforcer la sensibilisation des populations et l’adhésion aux mesures de prévention.

Cette confiance se reflète dans le témoignage de Baraka Fizi, un patient qui affirme avoir abandonné un traitement hospitalier après un mois sans amélioration. Il assure avoir constaté une évolution favorable de son état après s’être tourné vers la médecine traditionnelle.

Les autorités sanitaires rappellent toutefois qu’aucune preuve scientifique ne permet à ce jour de confirmer l’efficacité de ces remèdes. Elles continuent de préconiser le recours à des traitements validés ainsi que le respect rigoureux des protocoles de prise en charge face à Ebola, une maladie hautement contagieuse et potentiellement mortelle.