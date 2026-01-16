RDC : l'essor minier dans le Haut-Katanga menace les forêts protégées

Dans la province minière du Haut-Katanga, en République démocratique du Congo, les habitants du village de Lukutwe, à 70 km de Lubumbashi, sont inquiets.

L’essor du secteur minier, boosté par la présence d’entreprises chinoises, américaines et autres sociétés étrangères, impacte leur vie au quotidien.

Ils subissent des restrictions permanentes et déplorent l’impact de ces exploitations sur les réserves protégées.

“Cette route traverse les frontières de notre concession et mène à une exploitation minière sur le site de Kayuba. Nous avons constaté qu'ils ont installé des barrières sur la route et nous empêchent de passer lorsque nous voulons surveiller et entretenir notre concession", explique Valérie Kyembo, président de la concession forestière communautaire de Lukutwe.

La réserve forestière communautaire de Lukutwe a obtenu des titres fonciers officiels censés empêcher toute exploitation illégale des minerais, et pourtant les habitants ne sont pas à l'abri.

"Nos forêts sont confrontées à de nombreuses menaces. Récemment, un homme puissant est arrivé ici et a déclaré qu'il avait déjà acheté notre concession. Nous lui avons demandé comment cela était possible alors que c'est nous qui détenons les documents. Nous ne savions pas qui il était, mais il est arrivé avec des machines et voulait commencer les travaux. Il essayait de s'emparer de nos terres", raconte Corneille Makonga, garde forestier

Supervisées par les communautés locales, les réserves forestières permettent des projets durables de gestion environnementale, le reboisement et la production contrôlée de charbon de bois. Des zones spécifiques sont dédiées à la conservation, d'autres au développement rural.

La convoitise des terres de la province du Haut-Katanga s’explique par la présence de nombreux minerais, dont l’un des plus prisés au monde, le cobalt, essentiel pour les batteries électriques et les technologies de défense. La RDC qui produit environ 70 % du cobalt mondial.