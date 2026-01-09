La Somalie dément les allégations de saisie d'aide alimentaire

Le gouvernement somalien a démenti jeudi, les accusations selon les lesquelles le pays africain aurait détruit un entrepôt financé par les États-Unis. Ces allégations du gouvernement américain sous-entendent que la Somalie aurait saisi l’aide alimentaire destinée aux civils pauvres et démolit ce bâtiment qui appartenait au Programme alimentaire mondial.

Cette déclaration de Mogadiscio intervient au lendemain de la suspension par les États-Unis, de l’aide humanitaire apporté au pays mercredi.

Le département d'État américain a affirmé mercredi que l'administration Trump avait « une politique de tolérance zéro envers le gaspillage, le vol et le détournement de l'aide humanitaire ». Il a ajouté que les autorités du port de Mogadiscio avaient démoli l'entrepôt du Programme alimentaire mondial, sur ordre du président Hassan Sheikh Mohamud « sans notification préalable ni coordination avec les pays donateurs internationaux, y compris les États-Unis ».

Le responsable s'est exprimé sous couvert d'anonymat afin de pouvoir discuter des rapports privés des diplomates américains dans la région.

« C'est très inquiétant, surtout que la Somalie est en train de faire face à une grave sécheresse. Toute action qui perturbe ou sape les infrastructures humanitaires ou qui fait douter de la sécurité de l'aide, mettant en danger des vies vulnérables, doit être prise au sérieux. Les explications que j'ai vues de la part du gouvernement ne suffisent pas. Elles ne remplacent pas la responsabilité, quelle que soit l'intention. Endommager ou détourner des installations humanitaires pendant une crise, c'est irresponsable et ça demande un examen indépendant et transparent. », a déclaré Abdurahman Abdishakur Warsameh, membre du Parlement et de l'opposition.

Le ministère somalien des Affaires étrangères a déclaré que les denrées alimentaires en question n'avaient pas été détruites et que « les produits mentionnés dans les rapports récents restent sous la garde et le contrôle du Programme alimentaire mondial, y compris l'aide fournie par les États-Unis ».

Le ministère des Affaires étrangères a déclaré que des travaux d'agrandissement et de réaménagement du port de Mogadiscio étaient en cours dans le cadre d'un projet de développement plus large, mais que les activités en cours n'avaient pas affecté la garde et la distribution de l'aide humanitaire.