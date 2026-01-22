Donald Trump relance la polémique. Lors du Forum économique mondial de Davos, puis à la Maison-Blanche pour marquer le premier anniversaire de son retour au pouvoir, le président américain a multiplié les attaques contre la Somalie et sa diaspora aux États-Unis.

Des propos jugés xénophobes, racistes, et en totale rupture avec les codes de la diplomatie internationale : Trump semble être un gangster international qui se moque des normes internationales et diplomatiques. Il commet de nombreuses violations du droit international, ce qui donne l'impression qu'il se moque des normes diplomatiques internationales dans leur ensemble juge un habitant.

Donald Trump qualifie les Somaliens de personnes à « faible QI », et décrit la Somalie, comme un « pays mal organisé ». Une rhétorique qui a provoqué une vague d’indignation. Dans les rues de Mogadiscio, la colère est palpable, mais la détermination aussi.

Je pense que Trump a tort et qu'il doit corriger son comportement et son caractère, en particulier en ce qui concerne ses commentaires sur les questions somaliennes. Il semble souvent erratique et son langage est souvent malsain. Cependant, nous, les Somaliens, sommes indifférents à ses paroles. Nous sommes un peuple qui réussit et, avec l'aide de Dieu, nous croyons que notre pays prospérera ,ajoute un autre.

Entre provocations et tensions diplomatiques, une question taraude l'esprit des Somaliens jusqu’où ira Donald Trump dans sa guerre verbale contre leur pays? Et quelle sera la réponse de la communauté internationale ?

Trump n'est pas une bonne personne, et je pense que les Somaliens ont contribué au développement de son pays. Ses propos désobligeants à notre égard finiront par nuire à sa propre nation. Il n'a pas su reconnaître ce que les Somaliens méritent, et par conséquent, nous ne le respectons plus. J'espère que notre gouvernement réagira de manière appropriée à ses propos.

Ces attaques s’inscrivent dans une politique migratoire controversée. Le 13 janvier, l’administration Trump a annoncé la suppression du statut protégeant les immigrés somaliens contre l’expulsion. Une décision qui touche particulièrement la communauté du Minnesota, majoritairement composée de citoyens américains.