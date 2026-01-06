Mogadiscio condamne la visite du diplomate israélien au Somaliland

Le ministre israélien des Affaires étrangères effectue une visite officielle au Somaliland.

Une grave violation de la souveraineté territoriale de la Somalie. C’est par ces mots que le ministère somalien des Affaires étrangères a condamné la visite du chef de la diplomatie israélienne, Gideon Sa’ar, à Hargeisa, la première depuis la reconnaissance par Israël du Somaliland comme État indépendant et souverain.

Mogadiscio dénonce une « ingérence inacceptable » dans les affaires intérieures d’un État membre des Nations unies, estimant que cette initiative contrevient à la Charte de l’ONU, à l’acte constitutif de l’Union africaine et aux normes internationales régissant les relations entre États.

Cette visite a suscité de vives réactions sur la scène régionale et internationale. Plus de vingt pays, principalement du Moyen-Orient et d’Afrique, ainsi que l’Organisation de la coopération islamique, ont rejeté la décision israélienne.

Sur place, Gideon Sa’ar s’est entretenu avec le président du Somaliland, Abdirahman Mohamed Abdullahi, avant de tenir une conférence de presse conjointe au palais présidentiel. Le Somaliland a proclamé son indépendance de la Somalie en 1991, mais ne bénéficie toujours pas d’une reconnaissance internationale.