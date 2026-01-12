CAN 2025 : la CAF condamne les violences après Algérie - Nigéria

Les organisateurs de la Coupe d’Afrique des Nations ont condamné le "comportement inacceptable des joueurs et des officiels" et examinent des preuves vidéo montrant des journalistes se battant après le quart de finale entre l’Algérie et le Nigeria.

La Confédération africaine de football (CAF) a déclaré lundi qu’elle enquêtait également sur des incidents survenus lors du quart de finale opposant le Cameroun au pays hôte, le Maroc.

"La CAF condamne fermement tout comportement inapproprié qui se produit pendant les matchs, en particulier ceux visant l’équipe arbitrale ou les organisateurs des rencontres", a déclaré la CAF dans un communiqué. "Des mesures appropriées seront prises contre toute personne dont le comportement n’est pas conforme à la conduite professionnelle lors des événements de la CAF."

Des échauffourées ont éclaté entre joueurs et membres des staffs techniques sur le terrain après la défaite de l’Algérie face au Nigeria à Marrakech samedi.

L’arbitre Issa Sy a dû être protégé du personnel algérien en colère et a été escorté hors du terrain. Des vidéos ont montré que Sy était encore poursuivi dans la zone mixte destinée aux médias et aux diffuseurs alors qu’il se rendait vers sa cabine.

D’autres images vidéo ont également montré des médias accrédités en train de se battre dans la zone mixte, alors qu’ils attendaient le passage des joueurs pour les interviews après le match.

"La CAF a transmis ces affaires à la commission de discipline pour enquête et a demandé que des mesures appropriées soient prises si les personnes identifiées sont reconnues coupables de quelque acte répréhensible que ce soit", a conclu la CAF.