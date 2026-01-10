Walid Regragui savoure le succès face aux Lions Indomptables et rêve du titre

Après une victoire 2-0 contre le Cameroun en quart de finale de la CAN 2025, c’est tout un pays qui explose de joie.

Les Lions de l’Atlas continuent leur parcours vers la gloire, et leur rêve de remporter le titre à domicile prend forme. Walid Regragui, l’entraîneur marocain, est revenu sur cette performance exceptionnelle :

Dans la deuxième mi-temps, le jeu est devenu plus équilibré, même en termes de possession. Est-ce que nous avons délibérément reculé ? Non, ce n’était pas notre objectif initial. Je pense que le Cameroun a changé de système, est passé en défense à quatre et a pris plus de risques en construisant depuis l’arrière. Ils ont joué beaucoup de ballons longs, ce qui nous a obligés à redescendre pour contester les deuxièmes ballons et les duels. C’est une équipe qui apporte beaucoup d’intensité et de rythme. J’espère que nous ne paierons pas le prix de cette intensité lors du prochain match. Quoi qu’il en soit, c’est historique. Cela fait 22 ans que les Marocains n’avaient pas vu leur équipe nationale atteindre les demi-finales de la Coupe d’Afrique des Nations. Je pense qu’ils le méritent, les supporters comme les joueurs, car ils veulent écrire l’histoire.

Une victoire qui fait vibrer tout le Maroc. Les rues de Rabat, Casablanca, Marrakech, toutes les villes du royaume sont en ébullition. Les supporters, jeunes et moins jeunes, célèbrent cette qualification en demi-finale comme une véritable fête nationale.

Le Maroc affrontera le Nigeria ou l’Algérie en demi-finale, mercredi. Avec un objectif en ligne de mire : la finale du 18 janvier, toujours à Rabat.