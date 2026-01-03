Somalie : la reconnaissance du Somaliland par Israël, une '' diversion calculée''

Une ‘’diversion calculée’’, c’est ainsi que l’ambassadeur somalien à l’ONU qualifie la reconnaissance du Somaliland comme État indépendant et souverain par Israël, le 26 décembre dernier.

Devant des journalistes vendredi à New York, le diplomate somalien a signifié que derrière cette décision se trouverait un accord tacite, portant sur les Palestiniens de Gaza.

''Ils veulent exporter les Palestiniens de Gaza vers tout pays qui les accepte. Et je pense probablement que la reconnaissance du Somaliland fait partie des conditions. Nous ne pouvons même plus appeler cela le Somaliland, car une partie de cette région fait déjà partie de la Somalie. Nous devons donc l'appeler la région nord-ouest de la Somalie. Et je pense qu'il y a eu un rapport selon lequel ils auraient secrètement accepté 1,5 million de Palestiniens de Gaza pour être déportés et exportés vers le Somaliland.’’ , a déclaré Abukar Dahir Osman, Représentant permanent de la Somalie auprès des Nations unies.

Le Somaliland est une République autoproclamée depuis 1991, située dans le nord-ouest de la Somalie. Le territoire se trouve sur le golfe d’Aden à l’entrée du détroit de Bab Al-Mandab, sur l’une des principales routes commerciales au monde.