Liban : les sauveteurs fouillent les décombres après des attaques dans la région de Tyr

Mercredi, les secouristes fouillaient les immeubles effondrés dans les villages méridionaux de Deir Qanoun al Nahr et d’Al-Maashouq, au lendemain de frappes aériennes israéliennes qui ont fait au moins 19 morts, selon le ministère libanais de la Santé. Des bulldozers déblayaient le béton et les amas de métal tordu, tandis que les équipes de secours recherchaient des corps sous les décombres dans la province de Tyr. Les autorités ont indiqué que quatre femmes et trois enfants figuraient parmi les morts et que plusieurs autres personnes avaient été blessées. À Deir Qanoun al Nahr, une frappe a détruit une maison d’habitation et endommagé des véhicules à proximité, laissant des effets personnels éparpillés sur les débris. Des images en provenance d’Al-Maashouq montraient également d’importants dégâts à l’intérieur d’une mosquée et dans les habitations alentour. Ces attaques sont survenues deux jours après la prolongation de 45 jours du cessez-le-feu négocié par les États-Unis entre Israël et le Hezbollah, à la suite de la reprise des combats le long de la frontière. L’armée israélienne a indiqué avoir visé plus de 25 sites d’infrastructure du Hezbollah dans le sud du Liban entre lundi et mardi. Le Hezbollah continue de rejeter les appels des autorités libanaises à déposer les armes, tandis que l’armée israélienne affirme vouloir empêcher les attaques de drones visant ses troupes et les localités frontalières. Plus d’un million de personnes ont été déplacées au Liban depuis l’escalade du conflit, de nombreuses familles trouvant refuge près du littoral de Beyrouth et le long des routes. Israël a également annoncé la mort d’un soldat dans le sud du Liban mardi.