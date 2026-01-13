Le Somaliland au cœur d'une lutte géopolitique

Depuis qu’Israël a reconnu le Somaliland le mois dernier, la république autoproclamée du golfe d’Aden est devenue centrale dans une lutte pour l’accès militaire, le contrôle des ports et l’influence régionale à travers le corridor de la mer Rouge.

Le Somaliland est situé au cœur de l’un des goulets d’étranglement maritimes les plus stratégiques du monde, entouré de multiples conflits dans la Corne de l’Afrique et au Moyen-Orient.

Il a déclaré son indépendance de la Somalie en 1991, mais n’avait jamais été reconnu internationalement avant l’initiative d’Israël.

La reconnaissance par Israël a été vivement condamnée par le gouvernement somalien comme une atteinte à son intégrité territoriale — une position soutenue par la plupart des dirigeants africains et arabes.

Mais les atouts du Somaliland — en particulier le port et l’aérodrome de Berbera, développés par les Émirats arabes unis depuis 2016 pour accueillir d’importants moyens navals et aériens — ont dépassé toute inquiétude liée aux retombées diplomatiques potentielles.

Un responsable du Somaliland, s’exprimant anonymement auprès de l’AFP, a déclaré que de nouveaux bâtiments et des installations de base aérienne venaient d’être achevés à Berbera par les Émirats, qui disposent d’une concession de 25 ans pour y construire une base militaire.

"Ce qui est en jeu aujourd’hui, c’est l’accès militaire", a déclaré Roland Marchal, expert de la région au Centre national de la recherche scientifique (CNRS). "C’est un changement par rapport au passé récent", a-t-il ajouté, lorsque l’accent était mis sur le transport maritime commercial.

Israël et les Émirats arabes unis

Pour les Israéliens, le Somaliland offre un emplacement de choix pour attaquer les rebelles houthis du Yémen, qui ont pris pour cible Israël afin de montrer leur solidarité avec les Palestiniens de la bande de Gaza.

Berbera constitue également un nouveau centre pour la coopération militaire discrète entre les Émirats et Israël, qui s’est intensifiée depuis que les Émirats ont officiellement reconnu Israël dans le cadre des accords d’Abraham parrainés par les États-Unis en 2020.

Les Émirats arabes unis n’ont pas critiqué Israël pour avoir reconnu le Somaliland.

Le gouvernement somalien a déclaré lundi qu’il annulait tous ses accords avec les Émirats pour "atteinte à la souveraineté nationale".

Les analystes estiment néanmoins que les Émirats sont peu susceptibles de reconnaître officiellement le Somaliland, car cela aggraverait leurs relations déjà très dégradées avec l’Arabie saoudite.

Les Saoudiens "considéreraient (une telle reconnaissance) comme une nouvelle offense et un nouvel exemple de la façon dont les Émirats sapent l’autorité de l’Arabie saoudite et le “consensus arabe”", a déclaré Anna Jacobs, analyste du Golfe.

Turquie et Chine

La Turquie s’est rangée du côté de la Somalie, son principal partenaire stratégique dans la région — pays hôte de sa plus grande base militaire à l’étranger, d’un projet de spatioport et de projets imminents de forage pétrolier.

La fragmentation de la Somalie "pourrait compromettre les progrès et les intérêts de la Turquie dans le pays", a déclaré Scott Romaniuk, chercheur à l’université Corvinus de Budapest. Sans oublier l’opposition de longue date d’Ankara à la guerre menée par Israël à Gaza et sa crainte d’encourager ses propres séparatistes, les Kurdes.

La Turquie a néanmoins maintenu une présence au Somaliland, a indiqué Federico Donelli de l’université de Trieste, et elle est étroitement alliée aux Émirats dans d’autres domaines — ce qui illustre la complexité des dynamiques régionales.

Par ailleurs, le Somaliland est le seul territoire africain, avec le minuscule État d’Eswatini, à reconnaître Taïwan — de quoi susciter l’ire de la Chine, qui possède également d’importants investissements en Somalie.

États-Unis

Washington a défendu ce qu’il a qualifié de droit de son allié israélien à reconnaître le Somaliland, bien que le président Donald Trump ait déclaré qu’il était peu probable qu’il fasse de même, malgré la pression de certains membres de son parti républicain.

"Les États-Unis ne sont absolument pas en position de reconnaître le Somaliland", a affirmé Marchal. "Les États-Unis ont besoin d’alliés locaux. Ils ne peuvent pas aliéner en même temps l’Égypte, la Turquie et l’Arabie saoudite (tous soutiens de la Somalie)."

Les États-Unis disposent de nombreux autres moyens militaires dans la région, notamment des navires en mer Rouge et dans le golfe, ainsi que la base aérienne de Baledogle en Somalie.

Somaliland

Dans cette ruée géopolitique, toute évaluation du bien-fondé de la revendication d’indépendance du Somaliland passe au second plan.

Il gère ses propres affaires depuis 1991 et s’est montré bien plus stable et démocratique que le reste de la Somalie, mais ces considérations sont secondaires pour ses partenaires.

"C’est triste, car les mérites du Somaliland ne sont pas discutés", a déclaré Marchal. "Ce que le Somaliland a accompli, ce qu’il a échoué à faire, est complètement ignoré."