Tchad : les cultures sahariennes à l’honneur à Amdjarass

Cavaliers richement décorés, danses traditionnelles et tambours résonnant dans le désert. La ville d’Amdjarass, dans l’est du Tchad, accueille la sixième édition du Festival international des cultures sahariennes, un événement dédié à la richesse et à la diversité des peuples du Sahara et du Sahel.

Des dizaines de groupes ethnolinguistiques venus du Tchad et d’autres pays sahariens participent à cette rencontre culturelle. Cette année, le Niger est l’invité d’honneur, aux côtés de délégations venues de Mauritanie, du Burkina Faso, du Mali et du Maroc. Objectif : favoriser le dialogue entre les cultures et valoriser un patrimoine commun souvent méconnu.

Pour Mokhtar Abdallah, maire de la ville de Tamchekett en Mauritanie, le festival joue un rôle essentiel. « Ce festival lève le voile qui existe parfois entre les cultures sahariennes. Ce type d'événement est, en quelque sorte, la véritable force de tous ces pays du Sahel et du continent africain dans son ensemble », explique-t-il.

Parmi les moments les plus attendus, les démonstrations équestres attirent particulièrement l’attention. Les chevaux, parés d’ornements traditionnels, incarnent un symbole fort pour de nombreuses communautés. « Les décorations que vous voyez sur les chevaux sont là pour les embellir. C'est une tradition importante pour nous. Sans ces ornements, un cheval est comme une personne qui n'est pas habillée », souligne Abdel-Nassir Abdelrahmane, cavalier traditionnel de l’ethnie Zaghawa, originaire de la province de Wadi Fira.

Au-delà du spectacle, le festival se veut aussi un levier de développement culturel et touristique. Son fondateur et coordinateur, Issouf Elli Moussami, espère voir l’événement gagner en notoriété. « Le festival se poursuit et prend de l'ampleur, et il deviendra un jour un événement international majeur. Nous affinons notre approche pour faire de ce festival un événement culturel et touristique majeur au Tchad », affirme-t-il.

À Amdjarass, cette célébration rappelle que les cultures sahariennes, malgré les frontières, partagent une histoire, des traditions et une identité communes.