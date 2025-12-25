Crise dans l’est de la RDC : l’Afrique du Sud appelle à un cessez-le-feu immédiat 

Alors que le conflit dans l’est de la République démocratique du Congo se poursuit, l’Afrique du Sud appelle à un cessez-le-feu immédiat et à un dialogue inclusif pour la paix dans le pays.

C’est par la voix de la ministre à la Présidence, Khumbudzo Ntshavheni, que cette prise de position a été communiquée.

L’Afrique du Sud se joint ainsi aux nombreuses nations qui réclament l’arrêt des combats dans cette zone en proie à la violence depuis des années.

Des groupes armés tels que le M23 et les Forces démocratiques de libération du Rwanda (FDRL) continuent de sévir. La ministre dit craindre que l’inaction ne plonge la région dans un chaos encore plus important.

Les accords de paix et les sommets régionaux n’ont pour l’heure pas réussi à instaurer une paix durable. Le plus récent, l’accord de paix signé le 4 décembre à Washington entre la RDC et le Rwanda, sous l’égide du président américain Donald Trump, avait fait entrevoir l’espoir d’un apaisement, mais il n’a pas permis de mettre fin à cette violence qui persiste.

Moins d’une semaine après sa signature, les rebelles ont pris le contrôle de plusieurs localités dans le Sud-Kivu, dont la ville stratégique d’Uvira.

Début décembre, le Conseil de sécurité de l’ONU a choisi de proroger le mandat de la mission de maintien de la paix dans le pays pour une durée d’un an.

Dans sa résolution, le Conseil de sécurité a dit : "condamner fermement l’offensive menée par le M23 au Sud-Kivu, avec le soutien de la Force de défense rwandaise". Il exige leur retrait immédiat du territoire congolais.