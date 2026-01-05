La Tunisie limoge Sami Trabelsi après l’élimination en 8es de finale de la CAN 2025

Sami Trabelsi, 57 ans, n’est plus le sélectionneur de l’équipe nationale tunisienne.

La Fédération tunisienne de football a officialisé ce dimanche, via un communiqué publié sur son compte Facebook, la fin de sa collaboration avec « le cadre technique complet de la première équipe nationale ».

La décision fait suite à l’élimination de la Tunisie dès les huitièmes de finale de la CAN 2025, samedi dernier, contre le Mali. Après un match nul 1-1, les Aigles de Carthage ont été battus aux tirs au but (2-3) par une sélection malienne réduite à dix joueurs, une sortie prématurée qui a suscité une vague de mécontentement parmi les supporters et la presse locale.

Sous la direction de Trabelsi, nommé sélectionneur en février 2025, la Tunisie avait pourtant montré un bilan solide lors des qualifications pour la Coupe du monde 2026, avec neuf victoires et un match nul. Cependant, la performance à la CAN a été jugée insuffisante, notamment après une phase de groupes mitigée, où la Tunisie avait terminé deuxième du groupe C avec une victoire, un match nul et une défaite.

Ancien international tunisien, Sami Trabelsi avait porté le maillot national à 81 reprises entre 1991 et 2001 avant de prendre les rênes des Aigles de Carthage. Son départ marque la fin d’une courte mais intense période à la tête de la sélection, ponctuée d’un succès en qualification mondiale mais ternie par une élimination précoce dans le tournoi continental.

La Fédération tunisienne n’a pas encore annoncé le nom de son successeur, ouvrant la porte à un processus de sélection qui pourrait s’avérer déterminant pour la préparation de la Coupe du monde 2026.