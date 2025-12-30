Bienvenue sur Africanews

CAN 2025 : déjà qualifié, le Nigeria vise un sans-faute contre l’Ouganda

By Africanews

Déjà qualifié pour les phases à élimination directe, le Nigeria affronte l’Ouganda mardi lors de la dernière journée du Groupe C de la Coupe d’Afrique des Nations. Les Super Eagles ambitionnent de conclure la phase de groupes par un sans-faute.

La sélection nigériane a parfaitement lancé son tournoi. Elle s’est d’abord imposée 2-1 face à la Tanzanie, avant de signer une victoire spectaculaire 3-2 contre la Tunisie. Avec six points en deux matches, cinq buts inscrits et une première place assurée, le Nigeria aborde cette rencontre sans pression.

Installé à Fès, le groupe dirigé par Éric Chelle se prépare dans un environnement calme. La qualification déjà acquise pourrait permettre au sélectionneur d’effectuer plusieurs changements dans son onze de départ, tout en conservant l’objectif de rester invaincu.

En face, l’Ouganda joue sa survie dans la compétition. Battus par la Tunisie lors de leur entrée en lice, les Cranes ont ensuite accroché la Tanzanie (1-1), manquant un penalty décisif dans les dernières secondes. Avant cette ultime rencontre, ils conservent toutefois un mince espoir de qualification.

Pour atteindre les phases à élimination directe, l’Ouganda devra impérativement battre le Nigeria et espérer un faux pas de la Tunisie face à la Tanzanie. Une mission difficile face à l’une des équipes les plus solides du tournoi.

