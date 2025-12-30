Egypte : le Festival de Tahtib à Louxor

Le Tahtib, considéré à la fois sport et danse traditionnelle, était au premier plan d'un festival culturel dans la ville égyptienne de Louxor.

Les artistes sont montés sur scène, semblant se battre avec de longs bâtons de bois et un rythme en accord avec la musique.

Cette forme d'art, dont les racines remontent à l'Égypte ancienne, s'inspire d'un art martial.

Des esquisses de cette forme d'art ont été gravées sur les murs pharaoniques de temples et de tombes à Beni Hassan, un cimetière de Moyenne Égypte.

"Il s'agit d'un jeu égyptien ancien et d'un élément majeur du patrimoine égyptien", explique Ahmad al-Shafei, directeur de la cérémonie d'ouverture du festival.

Al-Shafei ajoute que le tahtib est souvent accompagné d'un mizmar, un ancien instrument de musique en bois ressemblant à une corne.

Des tambours, des hautbois et d'autres instruments orientaux animent également le spectacle.

Vêtus de robes traditionnelles galabeya aux couleurs noires et blanches contrastées, les danseurs de tahtib se déplacent avec rapidité et habileté dans un grand spectacle qui a enthousiasmé les foules.

Outre le festival, Louxor a également lancé une initiative visant à former les filles et les jeunes femmes au tahtib, qui était jusqu'à présent réservé aux hommes.

Evon Asaad, entraîneuse de tahtib et de sport, a déclaré que les mentalités évoluent lentement et que de nombreuses Égyptiennes accueillent favorablement la pratique du tahtib.

"D'autres, en revanche, pensent toujours que c'est un droit réservé aux hommes", a-t-elle déclaré.

Pour Mirna Majed, 15 ans, l'entraînement au tahtib a été une expérience transformatrice.

Grâce à cette forme d'art disciplinée, elle a appris à apprécier ses capacités et sa force, et est devenue plus confiante.

"Nous pouvons faire n'importe quoi, comme n'importe quel jeune homme", dit-elle.

Les règles du tahtib sont fondées sur les valeurs de respect mutuel, d'amitié, de courage, de force, de chevalerie et de fierté.