Égypte : une mission archéologique égypto-chinoise révèle un lac sacré inédit

À Louxor, dans le sud de l’Égypte, une mission archéologique conjointe entre chercheurs égyptiens et chinois a mis au jour un lac sacré jusqu’alors inconnu, au cœur du célèbre complexe de Karnak.

Cette découverte a été réalisée dans l’enceinte du temple de Montou, un site majeur de l’Égypte antique, fouillé conjointement par les deux pays depuis 2018.

Le lac, situé à l’ouest du temple de Maât, s’étend sur plus de cinquante mètres carrés. Creusé par l’homme dans l’Antiquité, il est très bien conservé et n’avait jamais été mentionné dans les archives archéologiques. Sa découverte porte à deux le nombre de lacs sacrés identifiés dans le temple de Montou, un agencement rare à l’intérieur de l’enceinte de Karnak.

Dans l’Égypte antique, les lacs sacrés jouaient un rôle essentiel dans la vie religieuse. Leur eau, considérée comme pure, était exclusivement réservée aux rituels pratiqués par les prêtres à l’intérieur des temples. Selon les archéologues, la mise au jour de ce lac apporte un éclairage inédit sur l’organisation religieuse du site.

Les fouilles ont également permis de découvrir d’autres vestiges, notamment des restes d’animaux, et des blocs de pierre réemployés portant des inscriptions associées aux rois et aux Divines Adoratrices.

Dans une chapelle dédiée au dieu Osiris, trois sanctuaires et plusieurs statuettes ont été retrouvés, offrant de nouvelles informations sur l’histoire de Thèbes aux XXVe et XXVIe dynasties.

Pour Mohamed Abdel-Badie, responsable du secteur des antiquités égyptiennes, cette découverte illustre la réussite de la coopération entre l’Égypte et la Chine. Il souligne que ce partenariat entre deux civilisations anciennes favorise le partage des connaissances et contribue à la mise en valeur du patrimoine mondial.

La mission, menée par le ministère égyptien du Tourisme et des Antiquités et l’Académie chinoise des sciences sociales, se poursuit sur le site du temple de Montou, qui couvre plus de 100 000 mètres carrés. Les archéologues espèrent que les prochaines fouilles livreront encore de nouveaux éléments sur l’histoire et les pratiques religieuses de l’Égypte antique.