À Gaza, les familles déplacées affrontent la pluie et le froid dans des abris de fortune

Dans des camps de déplacés à travers la bande de Gaza, des dizaines de milliers de Palestiniens ont enduré de nouvelles averses hivernales ce week-end.

Depuis plus de deux ans, de nombreuses familles ont vu leurs habitations détruites par les bombardements de l’armée israélienne.

Elles vivent désormais dans des tentes de fortune, maintes fois rafistolées, et qui peinent à résister aux rafales de vent et à la pluie.

"Nous vivons dans cette tente depuis deux ans," explique Shaima Wadi. "Comme tout est devenu cher, et sans aucun revenu, nous pouvons à peine acheter des vêtements pour nos enfants ou des matelas pour qu'ils puissent dormir, alors que notre matelas a été inondé."

"Notre tente est cassée, déchirée ici et là. Chaque fois qu'il pleut, la tente s'effondre et nous devons la réparer à nouveau," poursuit la mère de quatre enfants.

Les dernières pluies ont aussi causé des inondations dans les camps. La boue transforme les chemins en zones marécageuses. Dans l'enclave, les parents tentent par tous les moyens de mettre leurs familles à l’abri.

"C'est la souffrance, je ramasse du nylon ici et là pour les protéger du froid. Il gèle, l'humidité est forte, l'eau s'infiltre de partout. Je ne sais pas quoi faire," regrette Ahmad Wadi, déplacé de Jabaliya.

Depuis le 13 décembre, au moins 12 personnes sont mortes d’hypothermie ou dans l’effondrement d’habitations à cause des intempéries, selon le ministère de la santé gazaoui. Parmi les victimes se trouvait un nourrisson âgé de deux semaines.

Les secouristes ont conseillé aux habitants de ne pas rester dans les bâtiments endommagés au vu des risques d'effondrement. Mais après deux ans de bombardements presque incessants, une grande partie du territoire est en ruine et il reste peu d'endroits où s'abriter de la pluie. Près de 80 % des bâtiments de Gaza ont été détruits ou endommagés selon l'ONU.