Gaza : des familles pleurent les victimes des frappes israéliennes

Au moins quatre sites distincts ont été visés. Des images enregistrées sur l’un des lieux montrent un immeuble d’habitation lourdement endommagé, avec des murs éventrés, des amas de débris et des effets personnels dispersés parmi les gravats. À l’hôpital Al-Shifa, des familles endeuillées se sont rassemblées pour rendre un dernier hommage aux victimes avant leur inhumation. Parmi les morts figurent notamment deux femmes et deux enfants. Ces nouvelles pertes humaines illustrent la fragilité persistante du cessez-le-feu conclu en octobre après plus de deux années de conflit. Si les affrontements de grande ampleur ont diminué, les frappes aériennes et les opérations militaires israéliennes se poursuivent régulièrement. Israël affirme agir contre des menaces sécuritaires et répondre à des violations de la trêve. Selon le ministère de la Santé de Gaza, plus de 936 Palestiniens ont été tués depuis l’entrée en vigueur du cessez-le-feu. Ces dernières frappes interviennent alors que l’attention internationale se concentre davantage sur l’escalade des tensions entre Israël et le Hezbollah à la frontière libanaise. À Gaza, cependant, la violence continue de faire des victimes presque quotidiennement.