La bande de Gaza frappée par la tempête hivernale Byron

La tempête Byron, un système dépressionnaire violent qui a provoqué des inondations en Grèce et à Chypre avant d'atteindre Gaza en début de semaine, a désormais touché terre, apportant de fortes précipitations qui ont déjà inondé plusieurs sites d'accueil et exposé près de 795 000 Palestiniens déplacés à un risque accru. Les précipitations devraient se poursuivre dans les heures à venir, aggravant encore les conditions de vie des familles qui vivent déjà dans des abris précaires.

De fortes pluies ont commencé à s'abattre sur des centaines de sites de déplacement, submergeant des zones où même des précipitations modérées peuvent rapidement devenir dangereuses. Malgré le cessez-le-feu, les Palestiniens déplacés continuent de vivre dans des zones surpeuplées, avec peu de protection contre la montée des eaux.

Depuis le cessez-le-feu du 10 octobre, l'OIM a envoyé plus d'un million d'articles de première nécessité à ses partenaires à Gaza, notamment des tentes imperméables, des couvertures thermiques, des matelas de sol et des bâches. Cependant, ces fournitures ne peuvent pas résister aux inondations. De nombreux sites de déplacés sont situés sur des terrains bas, jonchés de débris, avec un drainage et une gestion des déchets inadéquats, ce qui expose les familles à un risque accru d'épidémies et d'autres dangers pour la santé publique à mesure que les inondations s'étendent.

« Les habitants de Gaza ont vécu trop longtemps dans la peur et le deuil », a déclaré Amy Pope, directrice générale de l'OIM. « Aujourd'hui, après le passage de la tempête hier, les familles tentent de protéger leurs enfants avec les moyens du bord. Elles méritent mieux que cette incertitude. Elles méritent la sécurité. Il est essentiel de leur garantir un accès immédiat et sans entrave afin que les outils et les fournitures puissent parvenir à ceux qui font tout leur possible pour maintenir leur vie à flot dans ces conditions extrêmement difficiles. »

Les kits d'outils de base, les sacs de sable et les pompes à eau, ainsi que les matériaux de construction tels que le bois et le contreplaqué, continuent d'être retardés en raison de restrictions d'accès de longue date, notamment des limitations sur l'entrée des matériaux de construction à Gaza. Ces matériaux sont essentiels pour réparer et renforcer les abris contre les pluies continues et atténuer les inondations sur les sites.

« Les Palestiniens de Gaza sont confinés dans moins de 50 % de la bande de Gaza. Hier, nous avons été témoins d'inondations généralisées et, les infrastructures étant déjà dévastées, les pluies ont causé de graves dommages », a déclaré Haitham Aqel, chef de l'équipe d'urgence et de secours du Conseil palestinien du logement, une organisation humanitaire locale partenaire de l'OIM. « Nous avons utilisé des sacs de sable pour créer un système de drainage, mais la literie et les matelas de nombreuses personnes ont été endommagés lorsque l'eau a pénétré à travers les tentes usées. »

Le programme de suivi des besoins et des populations (NPM) de l'OIM, en collaboration avec ses partenaires chargés de la gestion des sites sur le terrain, a identifié plus de 140 000 personnes touchées par les pluies précédentes qui avaient déjà inondé 219 sites de déplacement actifs. Sur la base de cette évaluation, l'OIM continue de soutenir les interventions essentielles visant à réduire les risques dans les zones surpeuplées, à améliorer l'aménagement et le drainage, et à aider les familles à accéder aux services essentiels.

« Nous faisons de notre mieux, en intervenant dans plus de 120 sites de déplacement à Gaza, Khan Younis et Deir Al Balah, mais les besoins sont immenses », a déclaré M. Aqel. « Nous avons un besoin urgent de machines lourdes pour déblayer les décombres, de davantage de matériel pour les abris, et les efforts de reconstruction doivent commencer afin que Gaza puisse se relever. »