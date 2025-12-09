La FIJ publie un rapport alarmant : 111 journalistes ont été tués en 2025

La Fédération internationale des journalistes (FIJ) a dévoilé ce mardi son rapport annuel 2025, dressant un constat sombre pour la profession.

Au total, 111 journalistes ont perdu la vie cette année en couvrant des événements à travers le monde, un chiffre qui confirme la montée des risques encourus par ceux qui s’efforcent d’informer le public.

Le Moyen-Orient apparaît comme la région la plus dangereuse, avec 69 journalistes tués. À lui seul, le territoire de Gaza concentre 51 décès, devenant l’un des endroits les plus dangereux pour exercer le métier de reporter.

La région Asie-Pacifique n’est pas épargnée, avec 15 journalistes tués. L’Europe enregistre pour sa part 10 décès, essentiellement liés à la guerre en Ukraine, où les reporters continuent de travailler dans des conditions extrêmement périlleuses. En Afrique, 9 journalistes ont perdu la vie, tandis que les Amériques déplorent 8 morts.

Au-delà des décès, le rapport souligne une autre tendance inquiétante : plus de 500 journalistes sont actuellement emprisonnés dans le monde. Cette donnée reflète, selon la FIJ, une répression croissante contre la liberté d’expression et le droit à l’information, des piliers pourtant essentiels de toute société démocratique.

Alors que la communauté internationale s’apprête à célébrer la Journée des droits de l’homme, ces chiffres rappellent avec force le prix que certains continuent de payer pour faire vivre le droit fondamental à l’information.