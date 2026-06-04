Les habitants de Gaza constatent les destructions après un raid israélien nocturne

Une nouvelle frappe a touché un quartier résidentiel de la bande de Gaza vers 2 heures du matin, provoquant d’importants dégâts matériels et semant la panique parmi les habitants. Des équipes de secours sont intervenues après des signalements d’incendies et de victimes, tandis que des familles réveillées par l’explosion se rassemblaient dans les rues. Au lever du jour, les environs du bâtiment touché étaient recouverts de gravats. Plusieurs parties de l’immeuble ont été endommagées et des habitants tentaient de récupérer leurs effets personnels au milieu des décombres. Des voisins et des proches se sont réunis sur place pour constater l’ampleur des destructions, tandis que des enfants et des familles demeuraient à proximité du site. Selon les habitants, l’attaque a détruit des logements, des biens personnels et des moyens de subsistance, aggravant encore les difficultés auxquelles sont confrontés de nombreux civils dans l’enclave palestinienne. Cette frappe intervient alors que les combats se poursuivent à travers la bande de Gaza malgré les discussions récurrentes sur une éventuelle issue au conflit. Plusieurs habitants s’interrogent sur la perspective d’un retour au calme alors que les bombardements continuent de rythmer le quotidien de nombreux quartiers. L’incident illustre une nouvelle fois les conséquences humanitaires durables de la guerre, dans un territoire marqué par les destructions, les déplacements répétés de population et une crise humanitaire qui se prolonge.