CAN 2025 : le Maroc en 8e en patron, le Mali passe au forceps [Football Now]

Le top départ de la troisième journée de la phase de groupes de la CAN 2025 au Maroc a été donné lundi avec les rencontres des poules A et B.

Le Maroc pays hôte, visait la première place de son groupe après son match nul face au Mali. Les lions de l’Atlas devaient sortir le grand jeu face aux zambiens, au stade Moulay Abdellah. L’objectif a finalement été atteint.

Le Maroc termine effectivement en tête du groupe A après sa victoire écrasante face à la Zambie. Un doublé d'Ayoub El Kaabi et un but de Brahim Díaz ont scellé le sort des Chipolopolos. Le Maroc sera accompagné en 8es de finale par le Mali qui termine à la deuxième marche de la poule A, après son match nul 0-0 face aux Comores.

L'Égypte déjà qualifiée a laissé ses joueurs clés au repos. Mohamed Salah et Omar Marmoush, n’étaient pas sur le terrain lors du match nul face à l’Angola. Les pharaons pointent à la première marche du podium de la poule B devant l’Afrique du Sud. L’Angola troisième espère figurer parmi les meilleurs troisièmes du tournoi. C’est aussi le cas des Comores, troisième du groupe A.

La suite du programme ce mardi avec les rencontres :

Ouganda-Nigeria

Tanzanie-Tunisie

Botswana-RD Congo

Bénin-Sénégal