RDC : Uvira dans l’incertitude après le retrait du M23

Dans une déclaration publique, le M23 affirme se retirer de toute responsabilité sécuritaire et appelle au déploiement d’une force neutre pour protéger les populations civiles et les infrastructures stratégiques.

Sur place, les habitants accueillent cette annonce avec prudence et inquiétude.

Mukuninwa Assumani Ruffin, habitant d’Uvira, explique : « Nous avons entendu qu'ils allaient partir, mais nous ne savons pas s’ils sont réellement partis ou s’ils vont vraiment partir. Ce n’est pas la première fois qu’ils font une telle annonce , cela va faire la deuxième fois. »

Muzingwa Ramazani, habitant d’Uvira, ajoute : « Ce qui nous préoccupe ici à Uvira, c’est notre sécurité. Comment allons-nous vivre après le départ du M23 ? »

Pour autant, sur le terrain, la situation sécuritaire demeure préoccupante. Des affrontements opposant les combattants Wazalendo au M23 sont signalés autour d’Uvira, malgré les annonces de retrait. Selon des sources locales, le groupe armé a pris, depuis jeudi, le contrôle de la cité stratégique de Lemera, dans le territoire d’Uvira, en dépit des appels répétés au cessez-le-feu.

Ghislain Baraiga Kabamba, acteur de la société civile, observe : « Ils se battent encore, surtout dans le sud d’Uvira**,** à Makobola et dans d’autres localités, et cela nous inquiète. Mais si jamais ils se retirent, ce sera une bonne chose. »

Dans une lettre envoyée le jeudi 15 janvier 2026 au secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, le M23 met en garde contre des menaces sécuritaires persistantes. Son coordonnateur politique, Corneille Nangaa, cite des acteurs non signataires des accords de paix, dont l’armée burundaise, les FDLR et les milices Wazalendo appuyant les FARDC. Des analystes appellent la communauté internationale à prendre des mesures plus fermes pour faire respecter les engagements sur le terrain.

Hubert Masomeko, analyste indépendant et chercheur au CREDDA, estime que « La médiation américaine, qui a obtenu le retrait de l’AFC/M23 de la ville d’Uvira, n’a pas pris de mesures pour se rendre compte, non seulement du retrait du M23 de la ville d’Uvira, mais aussi de la période transitoire. Les questions sécuritaires par rapport à la ville d’Uvira n’ont malheureusement pas été prises en compte par la médiation. »

Pour l’instant, ni le gouvernement congolais ni la Mission des Nations unies pour la stabilisation en RDC (MONUSCO) n’ont officiellement réagi aux dernières déclarations de l’AFC/M23. Cette absence de réaction maintient les populations civiles dans l’incertitude quant à l’avenir du processus de paix et à la garantie de leur sécurité immédiate.