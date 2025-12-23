Bienvenue sur Africanews

CAN 2025 : Sénégal entre en lice face au Botswana dans le groupe D

Le Sénégalais Habib Diallo, à gauche, célèbre après son but en huitièmes de finale de la CAN dace à la Côte d'Ivoire, au stade Charles Konan Banny de Yamoussoukro, en 2024.   -  
By Ali Bamba

Maroc

Le Sénégal s'apprête à affronter le Botswana, pour son entrée en lice en Coupe d'Afrique des Nations, ce mardi à Tanger, en première journée du groupe D.

Les Lions de la Teranga abordent le tournoi continental après une écrasante victoire 8 - 0 sur le Kenya lors de leur dernier match de préparation.

Le Botswana a perdu ses trois matches lors de sa seule participation à la CAN en 2012.

Les deux équipes se sont rencontrées à deux reprises en 2014 et le Sénégal s'est imposé à chaque fois sans encombre.

La confrontation de cet après-midi a lieu à 16 heures locale et 15 heures GMT pendant que l'autre rencontre de cette poule opposera le Bénin à la RDC à 13 heures locale.

