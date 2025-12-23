CAN 2025 : Sénégal entre en lice face au Botswana dans le groupe D

Maroc
Le Sénégal s'apprête à affronter le Botswana, pour son entrée en lice en Coupe d'Afrique des Nations, ce mardi à Tanger, en première journée du groupe D.
Les Lions de la Teranga abordent le tournoi continental après une écrasante victoire 8 - 0 sur le Kenya lors de leur dernier match de préparation.
Le Botswana a perdu ses trois matches lors de sa seule participation à la CAN en 2012.
Les deux équipes se sont rencontrées à deux reprises en 2014 et le Sénégal s'est imposé à chaque fois sans encombre.
La confrontation de cet après-midi a lieu à 16 heures locale et 15 heures GMT pendant que l'autre rencontre de cette poule opposera le Bénin à la RDC à 13 heures locale.
Aller à la video
CAN 2025 : le Maroc s’impose face aux Comores en match d’ouverture
Aller à la video
CAN 2025 : le sélectionneur égyptien apporte son soutien à Mo Salah
03:00
Maroc : Jour-J pour la CAN 2025 [Football Now]
01:01
PSG : Nasser el-Khelaifi de nouveau acquitté dans l'affaire Valcke
01:32
Football : la CAN tous les 4 ans à partir de 2028, annonce Motsepe
01:14
CAN 2025 : Hakimi rétabli, le Maroc confiant avant le coup d'envoi