CAN 2025 : le Maroc débute par une victoire contre les Comores [Football Now]

La Coupe d’Afrique des Nations 2025 (CAN) a officiellement débuté, et le pays hôte, le Maroc, a réussi son entrée en matière à domicile.

Par une soirée pluvieuse au stade Prince Moulay Abdellah de Rabat, récemment inauguré, les Lions de l’Atlas ont lancé leur campagne par une victoire 2-0 contre les Comores, un succès scellé grâce à un spectaculaire retourné acrobatique d’Ayoub El Kaabi.

À l’extérieur du stade, quelques drapeaux flottaient sous la pluie battante et les célébrations restaient relativement modestes. Beaucoup de supporters cherchaient davantage à s’abriter qu’à faire le spectacle. Mais pour ceux venus de Rabat, de Casablanca et d’ailleurs, la finition acrobatique d’El Kaabi a rendu la soirée inoubliable.

"Dima Maghrib (Allez le Maroc) !", s’est exclamé un supporter. "Un retourné spectaculaire, honnêtement. Incroyable", a ajouté un autre. "On ne voit pas souvent des buts comme ça. El Kaabi, merci beaucoup. C’était spécial. Nous avons fait le déplacement, il pleut, et puis un retourné comme ça… magnifique !"

Le but d’El Kaabi a couronné la domination marocaine et assuré les trois points lors du match d’ouverture du groupe à la CAN.

"Cette finition acrobatique d’El Kaabi a mis le stade en ébullition et scellé la victoire 2-0 du Maroc contre les Comores", a rapporté le correspondant d’Africanews Karim Baldé depuis le bord du terrain. "Pour le capitaine Romain Saïss et ses coéquipiers, l’essentiel est fait : trois points pour lancer leur campagne à la CAN."

Saïss : "Nous allons monter en puissance"

Malgré ce départ victorieux, le défenseur marocain Romain Saïss a souligné qu’il restait une marge de progression.

"Tout n’a pas été parfait. Mais c’est un premier match", a-t-il déclaré. "Je sais que nous allons monter en puissance. Il y a eu beaucoup de bonnes choses. Nous allons travailler, récupérer, analyser ce match, puis nous concentrer sur le deuxième contre le Mali."

Les Comores, de leur côté, ont longtemps gêné le Maroc en première période, résistant pendant 45 minutes grâce notamment à une excellente prestation du gardien Yannick Pandor, auteur de cinq arrêts importants.

"Ces arrêts compteront, je l’espère, plus tard au niveau de la différence de buts", a confié Pandor. "Mais il y a forcément des regrets. Au final, nous repartons battus. Nous essayons de tout donner. Je donne tout pour mon équipe, l’équipe donne tout sur le terrain, et ensuite on verra ce qui se passera."

Une CAN "historique" promise au Maroc

Le président de la FIFA, Gianni Infantino, a promis une Coupe d’Afrique des Nations historique au Maroc. Présent en marge de la cérémonie d’ouverture à Rabat, il a salué ce qu’il a décrit comme un spectacle impressionnant dans un cadre exceptionnel au complexe sportif Prince Moulay Abdellah.

Le correspondant d’Africanews, Karim Baldé, a suivi l’événement depuis Rabat, alors que l’attention du football mondial se tournait vers l’Afrique du Nord pour le plus grand rendez-vous sportif du continent.

"Le Maroc le mérite" : un ancien international soutient les hôtes

Le journaliste d’Africanews Mohamed Elasi s’est entretenu avec l’ancien international marocain et analyste de football AbdelAziz Bineej, qui estime que le pays est prêt à accueillir un tournoi mémorable, sur et en dehors du terrain.

"Bien sûr, c’est un grand honneur", a déclaré AbdelAziz Bineej. "Après de nombreuses années, le Maroc a préparé cet événement avec des infrastructures de haut niveau et un stade de très grande qualité. Tout est prêt pour le public. Tout le monde va vivre une très, très belle Coupe d’Afrique."

Le Maroc abordant la CAN 2025 en tant que nation africaine la mieux classée au classement FIFA, les attentes sont élevées.

"Le Maroc mérite d’être parmi les meilleures équipes nationales du monde", a poursuivi AbdelAziz Bineej. "Être classé 10e ou 11e au classement FIFA est un grand honneur. Ils le méritent, mais maintenant ils doivent le prouver à la Coupe d’Afrique. C’est une autre histoire."

"Tous les adversaires attendent cet événement, aussi pour battre l’équipe marocaine, qui compte de nombreux grands joueurs évoluant à l’étranger, dans de grands clubs. Les autres équipes ont aussi de grands joueurs. Maintenant, tout est une question de pression : comment l’équipe nationale va la gérer, rester positive et avoir la force de gagner la Coupe d’Afrique.

"Ils ont besoin de cette pression pour rester concentrés sur l’objectif, qui est de gagner la Coupe d’Afrique, parce qu’ils le méritent. Ils travaillent sur le sport sous la direction de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, et nous voyons toutes les réussites du football et du sport marocains. Ils méritent donc de remporter la Coupe d’Afrique."

Interrogé sur l’équipe qui soulèvera le trophée, l’ancien international n’a pas hésité :

"Le Maroc, bien sûr", a-t-il répondu. "Mais dans le respect de tous les autres pays et adversaires. Ils sont les bienvenus au Maroc, avec leurs supporters. Tout le monde est le bienvenu pour découvrir ce magnifique pays. Je pense que ce sera le meilleur tournoi de tous les temps."

La course au plus grand trophée africain est lancée

Le coup d’envoi ayant été donné et les hôtes ayant démarré sur les chapeaux de roues, la CAN 2025 est désormais pleinement lancée. Le Maroc a confirmé son statut de favori dès les premières rencontres, mais les semaines à venir diront s’il saura assumer le poids des attentes jusqu’à la finale prévue le 17 janvier.