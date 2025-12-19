Guerre Russie-Ukraine : Poutine se dit prêt pour un dialogue plus approfondi

Le président russe accuse l’Ukraine de ne pas vouloir mettre fin à la guerre de manière pacifique.

À l’occasion de sa traditionnelle conférence de presse annuelle, Vladimir Poutine s’est exprimé sur plusieurs sujets, allant des problématiques locales à la géopolitique, mais le sujet le plus attendu reste le conflit en Ukraine qui dure depuis quatre ans.

"À présent, ils refusent tout simplement de mettre fin au conflit par des moyens pacifiques. Mais nous voyons, nous ressentons et nous savons qu'il y a des signes, notamment de la part du régime de Kiev, qui indiquent qu'ils sont prêts à engager une forme de dialogue. La seule chose que je veux dire, et nous l'avons toujours répété, nous sommes prêts et disposés à résoudre le conflit par des moyens pacifiques, sur la base des principes que j'ai exposés en juin dernier au ministère russe des Affaires étrangères, et à condition que les causes qui ont conduit à cette crise soient reglées", a déclaré le président de la fédération de Russie.

Son allocution annuelle était très attendue à l'international afin de connaître sa réponse au plan de paix soutenu par les États-Unis pour l'Ukraine. Le président américain Donald Trump a lancé une vaste campagne diplomatique pour mettre fin au conflit. Un projet entravé par les exigences très contradictoires de Moscou et de Kiev.

Poutine a aussi profité de l'événement pour affirmer son pouvoir et faire connaître son point de vue sur les affaires nationales et internationales.

Débutée en février 2022, la guerre en Ukraine pourrait entrer dans sa cinquième année dans quelques mois si aucune solution concrète n’est trouvée.

Le dirigeant russe souhaite que toutes les zones de quatre régions clés capturées par ses forces, ainsi que la péninsule de Crimée, annexée en 2014, soient reconnues comme territoire russe. Il a également insisté pour que l'Ukraine se retire de certaines zones.