Guerre Russie-Ukraine : l'envoyé spécial US rencontrera Poutine jeudi

L'envoyé spécial américain Steve Witkoff a déclaré qu'il prévoyait de discuter de la paix entre l'Ukraine et la Russie avec le président Vladimir Poutine. Cette annonce aux journalistes est intervenue en marge du Forum économique mondial qui se tient dans la ville suisse de Davos.

Le président russe Vladimir Poutine et Steve Witkoff devraient se rencontrer jeudi au sujet de la pression américaine pour mettre fin à la guerre qui dure depuis près de quatre ans.

Ces derniers mois, les États-Unis ont intensifié leurs efforts pour parvenir à un accord visant à mettre fin au conflit le plus meurtrier en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale.

L'Ukraine affirme avoir accepté « 90 % » d'un accord, mais des questions clés, notamment la question épineuse du territoire, restent en suspens.

Kiev cherche également à obtenir des garanties de ses alliés sur la sécurité après la guerre, qu'elle considère comme essentielles pour dissuader Moscou de lancer une nouvelle offensive.

Les pourparlers interviennent à l'approche du quatrième anniversaire de l'offensive de Moscou et alors que Moscou a bombardé les installations énergétiques ukrainiennes tout au long de l'hiver.