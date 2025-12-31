Russie : les calendriers à l’effigie de Vladimir Poutine s’arrachent

À l’approche de la nouvelle année, les librairies russes proposent un cadeau pour le moins singulier : des calendriers ornés de portraits du président Vladimir Poutine. À Moscou, la demande est telle que certains points de vente sont déjà en rupture de stock.

« La demande est très forte. Nous avions des calendriers avec Vladimir Vladimirovitch Poutine, mais ils ont été vendus très rapidement. Il en reste très peu. Nous attendons de nouvelles livraisons prochainement », explique Yelizaveta Sokovykh, employée d’une librairie de la capitale.

Dans les rayons, ces objets sont présentés comme des cadeaux de Nouvel An, mais ils suscitent des réactions contrastées parmi les Moscovites. Certains y voient un symbole de soutien au chef de l’État, tandis que d’autres jugent l’objet trop formel pour un usage domestique.

Irina Fomichyova, habitante de Moscou, affirme déjà posséder un objet similaire. « J’ai une horloge murale avec son portrait », confie-t-elle, estimant qu’un calendrier est moins pratique puisqu’il devient vite obsolète.

D’autres se montrent plus réservés. Andrey Sokolov préfère des objets artistiques et décoratifs. « Un président, c’est plus une formalité. On accroche plutôt ce genre de choses sur un mur au travail », explique-t-il.

Cette popularité intervient alors que Vladimir Poutine est au pouvoir depuis un quart de siècle. Arrivé à la tête de la Russie en 1999, il a progressivement consolidé son autorité, s’imposant comme le dirigeant central et incontesté du pays. À l’aube de 2026, son image reste omniprésente dans l’espace public, jusque dans les cadeaux de fin d’année.