Ukraine : un barrage de drones et de missiles russes frappe Kiev, au moins un mort

Des explosions ont été signalées dans six quartiers de la ville à partir d'environ 3 heures du matin, tandis que les sirènes d'alerte aérienne ont retenti pendant plusieurs heures. Dans le district de Darnytsia, un immeuble résidentiel de plusieurs étages s'est partiellement effondré après avoir été touché, piégeant des habitants sous les décombres. Le service d'urgence ukrainien a indiqué qu'au moins 27 personnes avaient été secourues. Des dégâts ont également été signalés dans les quartiers de Dniepr, Obolon et Holosiïvskyï, où des logements, des véhicules et des infrastructures civiles ont été touchés. L'administration militaire ukrainienne a indiqué que la Russie avait utilisé des missiles balistiques en plus de vagues de drones lors de l'attaque nocturne du 14 mai 2026. Le maire de Kyiv, Vitali Klitschko, a déclaré que 18 appartements avaient été détruits et que l'approvisionnement en eau sur la rive gauche de la ville avait été perturbé. Ces frappes ont suivi une autre attaque russe de grande ampleur survenue mercredi, que le président Volodymyr Zelensky a affirmé avoir impliqué environ 800 drones dans 20 régions d'Ukraine et fait au moins six morts. Des responsables ukrainiens ont précisé que des villes comme Kharkiv, Soumy, Odessa et Krementchouk avaient également été visées, alors que les combats se poursuivent malgré un regain d'efforts diplomatiques menés par les États-Unis.