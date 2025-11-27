Guerre Russie - Ukraine : Poutine exprime sa confiance au plan de paix américain

Le président russe Vladimir Poutine a déclaré jeudi que les points d'un projet de plan de paix discuté par les États-Unis et l'Ukraine à Genève pourraient servir de base à de futurs accords de paix visant à mettre fin au conflit ukrainien.

« Après cela, des négociations ont eu lieu à Genève entre les délégations américaine et ukrainienne. D'après ce que je sais, elles ont décidé de diviser les 28 points en quatre volets distincts. Nous en avons également été informés. Nous sommes globalement d'accord pour dire que cela peut constituer la base d'accords futurs », a déclaré M. Poutine aux journalistes à Bichkek.

Le président russe a déclaré que chaque mot de l'accord de paix comptait.

« Il n'y avait pas de projets d'accords. Il y avait une liste de questions qui a été présentée pour discussion et formulation finale. Je l'ai déjà mentionné à plusieurs reprises ; nous en avons discuté avec les négociateurs américains avant ma visite aux États-Unis et en Alaska. Par la suite, cette liste de 28 accords possibles a été compilée. Comme je l'ai déjà déclaré publiquement, elle nous a été envoyée par des voies spécifiques, et nous l'avons examinée. »

Poutine a déclaré qu'il serait impoli de parler dès maintenant des versions finales, puisqu'aucune n'existe encore. Dans l'ensemble, la partie américaine tient compte de la position discutée avant Anchorage et après l'Alaska. « Nous devons absolument nous asseoir ensemble et discuter sérieusement des questions spécifiques. Nous devons tout formuler de manière diplomatique, car dire que la Russie n'attaquera pas l'Europe est une chose, mais cela nous semble absurde. Nous n'avons jamais voulu cela, mais s'ils veulent l'entendre de notre part, alors nous le mettrons par écrit, sans problème », a-t-il ajouté.

La délégation américaine devrait arriver à Moscou la semaine prochaine.