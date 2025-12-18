Maroc : le compte à rebours est lancé pour la Coupe d’Afrique des Nations

Nouvelle séance d'entraînement pour l’équipe marocaine de football, le mercredi 17 décembre. Alors que la Coupe d’Afrique des Nations débute le dimanche 21, les Lions de l’Atlas se sont réunis au complexe Mohammed VI, en présence de l’entraineur, Walid Regragui. Aspects techniques, tactiques et renforcement de la cohésion au sein de l’équipe, tous les sujets clés ont été abordés.

"Tout d'abord, je tiens à dire que nous sommes prêts. Nous nous sentons bien et nous travaillons très dur chaque jour. Je tiens à rassurer les supporters : nous sommes parfaitement préparés, motivés et déterminés à donner le meilleur de nous-mêmes dans ce tournoi et à obtenir des résultats positifs. Nous partageons tous le même objectif – les joueurs, le staff, les supporters, tout le monde – et je pense que cet objectif est clair pour tout le monde", confie le joueur marocain, Anass Salah Eddin.

La 35ème édition de la Coupe d’Afrique des Nations est prévue au Maroc, du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026. L'événement débutera par le match d'ouverture de l'équipe nationale marocaine contre les Comores au stade Prince Moulay Abdellah de Rabat.