Football : l'Égypte face au Nigéria en amical avant la CAN 2025

La sélection égyptienne de football a peaufiné lundi sa stratégie avant son match amical contre le Nigeria, au stade international du Caire mardi.

Une rencontre pour tester les automatismes et régler les derniers détails avant le top départ de la CAN au Maroc dans moins d’une semaine. Les pharaons se rendront au royaume chérifien juste après cette rencontre. Les septuples champions d’Afrique feront leur entrée dans le tournoi le 22 décembre. Ils sont logés dans le groupe de B avec le Zimbabwe, l'Afrique du Sud et l'Angola.

Le Nigeria de son côté évoluera dans le groupe C qui comprend aussi la Tanzanie, la Tunisie et l’Ouganda. Les Super Eagles débutent la compétition face aux Tanzaniens le 23 décembre.