Arabie saoudite : plus de 1,5 million de pèlerins accomplissent le rituel de lapidation à Mina

Les pèlerins ont traversé la vaste ville de tentes près de La Mecque en portant des cailloux ramassés pendant la nuit à Muzdalifah, avant de jeter sept pierres sur chacun des trois grands piliers représentant le diable. Des images de La Mecque montrent des milliers de fidèles tournant autour de la Kaaba, au cœur de la Grande Mosquée, tandis que les autorités saoudiennes déploient un important dispositif de sécurité et de gestion des foules en l’un des jours les plus chargés de la saison du pèlerinage. Ce rituel commémore l’épisode du prophète Ibrahim qui, selon la tradition islamique, a résisté aux tentatives du diable de l’empêcher d’obéir à l’ordre de Dieu de sacrifier son fils Ismaïl. Après avoir accompli la cérémonie de lapidation, de nombreux pèlerins masculins se rasent la tête, tandis que les femmes se coupent une petite mèche de cheveux, marquant les dernières étapes du hajj. Certains pèlerins procèdent également à des sacrifices d’animaux liés à l’Aïd al-Adha, célébré dans le monde entier par les musulmans.