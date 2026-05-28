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Arabie Saoudite : des milliers de pèlerins musulmans accomplissent le Hadj à La Mecque

Des pèlerins musulmans se prosternent pendant la prière du soir autour de la Kaaba, à La Mecque, lors du pèlerinage annuel du hadj, en Arabie saoudite, le 24 mai 2026.   -  
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By Ali Bamba

avec AP

Arabie Saoudite

Des milliers de pèlerins musulmans ont poursuivi l'accomplissement des rites annuels du Hadj, jeudi, à La Mecque, en Arabie saoudite.

Au deuxième jour de l'Aïd al-Adha, les pèlerins ont prié à l'aube et effectué le tour de la Kaaba, le lieu le plus sacré de l'islam.

Les derniers jours du Hadj coïncident avec l’Aïd al-Adha, ou « Fête du Sacrifice », qui commémore la volonté d’Ibrahim, connu sous le nom d’Abraham chez les chrétiens et les juifs, de sacrifier son fils.

Pendant cette fête, les musulmans abattent généralement des moutons ou des bovins dont une partie de la viande est distribuer.

Le Hadj, l’un des cinq piliers de l’islam, est obligatoire une fois dans la vie pour tout musulman qui en a les moyens et qui est physiquement apte. S’étalant sur plusieurs jours, il peut constituer une expérience spirituelle profondément émouvante et une occasion de rechercher le pardon divin.

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