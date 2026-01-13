"Travel ban" : les supporters ivoiriens et sénégalais privés du Mondial 2026 ?

Alors que la Coupe d'Afrique des Nations bat son plein au Maroc, certains supporters africains sont partagés entre tristesse et incompréhension, pensant à la prochaine coupe du monde prévue cet été aux Etats Unis, au Canada et au Mexique.

Les supporters sénégalais et ivoiriens ont exprimé leur indignation après que l'interdiction de voyager décrétée par l'administration du président Donald Trump a bouleversé leurs plans pour soutenir leurs équipes lors de la Coupe du monde cet été.

Cette politique, qui impose des "restrictions partielles" à l'entrée aux États-Unis, interdit l'accès aux détenteurs de visas touristiques, qui constituent le principal moyen de transport des supporters.

Bap Mbaisan, un supporter sénégalais, a qualifié cette décision d'"inacceptable et irresponsable", affirmant que les supporters devraient être autorisés à se rendre au tournoi pour suivre leurs nations.

Les supporters ont fait valoir que les États-Unis, qui co-organisent cet événement réunissant 48 équipes avec le Canada et le Mexique, devraient être privés de leurs fonctions d'hôte s'ils ne peuvent garantir l'entrée de toutes les nations participantes. Ils soulignent que le football est une plateforme mondiale d'unité et qu'il devrait rester libre de toute ingérence politique.

Deux équipes prometteuses

Le Sénégal, qui a atteint les demi-finales de la Coupe d'Afrique des nations au Maroc, disputera son premier match de Coupe du monde au MetLife Stadium dans le New Jersey le 16 juin contre la France, quatre jours avant d'affronter la Norvège dans le même stade. Son dernier match aura lieu à Toronto le 26 juin contre le vainqueur des barrages entre la Bolivie, le Suriname et l'Irak.

La Côte d'Ivoire disputera également deux matchs aux États-Unis, le premier contre l'Équateur à Philadelphie le 14 juin et le dernier contre Curaçao le 25 juin, après avoir affronté l'Allemagne à Toronto.

Alors que certains supporters ont appelé la FIFA à intervenir, le sélectionneur ivoirien Emerse Faé reste optimiste quant à la possibilité de trouver une solution avant le début du tournoi. Pour l'instant, des milliers de supporters, qui font battre le cœur du football africain, restent dans une situation frustrante et incertaine.