CAN 2025 : Wilfried Zaha de retour dans l'équipe nationale ivoirienne

Après deux ans d'absence en équipe nationale, Wilfried Zaha a été rappelé mardi par la Côte d'Ivoire pour aider à défendre son titre de championne d'Afrique lors du tournoi qui débute ce mois-ci.

Zaha, 33 ans, qui a joué cette année en Major League Soccer pour Charlotte, prêté par Galatasaray, a été inclus dans une sélection de 26 joueurs par l'entraîneur Emerse Faé. Yan Diomande, de Leipzig, et Amad Diallo, de Manchester United, font également partie de l'équipe.

La Côte d'Ivoire est dans le même groupe que le Mozambique, le Cameroun et le Gabon lors du tournoi qui se déroulera du 21 décembre au 18 janvier au Maroc.

Zaha, l'ailier de longue date de Crystal Palace, a participé à trois éditions de la CAN, mais n'avait pas été sélectionné pour l'édition précédente en 2024.

La Côte d'Ivoire a ensuite licencié l'entraîneur Jean-Louis Gasset après des difficultés en phase de groupes, et son assistant Faé a été promu pour mener l'équipe à travers une phase à élimination directe étonnante jusqu'au titre.

Zaha n'a pas été rappelé par Faé pour les qualifications suivantes à la Coupe du monde, mais la Côte d'Ivoire a tout de même remporté son groupe pour se qualifier pour le tournoi de l'année prochaine en Amérique du Nord.

Zaha a joué 33 fois pour la Côte d'Ivoire et a marqué cinq buts. Né à Abidjan, la capitale ivoirienne, il a grandi à Londres et a disputé deux matchs amicaux pour l'Angleterre avant d'obtenir l'autorisation de la FIFA de changer d'éligibilité internationale.