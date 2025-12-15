Haltérophilie : nouveau record du monde pour Juniansyah au Jeux d'Asie du Sud-Est

Rizki Juniansyah a remporté la médaille d'or en haltérophilie dans la catégorie masculine des 79 kg aux Jeux d'Asie du Sud-est en Thaïlande.

Lundi, l'Indonésien établit un nouveau record du monde à l'épaulé-jeté, soulevant 205 kg battant la marque précédente de 204 kg qu'il avait établie en octobre aux championnats du monde de 2025.

Combiné à son arraché de 160 kg, Juniansyah cumule un nouveau record du monde de 365 kg qui pulvérise les 362 kg établis par l'Égyptien Abdelrahman Younes aux Jeux de la Solidarité Islamique le mois dernier.

Ce résultat a permis à Juniansyah de devancer Muhammad Hidayat, de Malaisie, qui a terminé deuxième avec 336 kg, et Natthawut Suepsuan, de Thaïlande, qui a remporté la médaille de bronze avec 335 kg.

La victoire de Juniansyah a également permis à l'Indonésie de remporter sa 50e médaille d'or des Jeux.