Nigeria : les enjeux de la visite diplomatique de Tinubu en France

Du 28 au 29 novembre 2024, le président nigérian Bola Tinubu effectue une visite d'État en France, marquant un moment clé dans les relations entre les deux pays. Cette visite arrive dans un contexte de redéfinition des partenariats de la France en Afrique.

Le président Bola Tinubu et son épouse ont été accueillis avec les honneurs militaires à Paris mercredi, soulignant l'importance de cet événement pour les deux nations.

Au cœur des discussions, plusieurs secteurs prioritaires ont été identifiés, notamment l'agriculture, la sécurité, l'éducation, et la transition énergétique. Paris entend renforcer ses liens économiques avec le Nigeria, une nation qui, bien que traversant une crise économique, demeure un acteur incontournable sur le continent africain. Le Nigeria, avec ses vastes ressources naturelles, sa population de 223 millions d'habitants et son influence dans la région de l'UEMOA, représente un potentiel économique majeur pour la France.

Le président Macron et son homologue nigérian doivent aussi discuter d'initiatives visant à stimuler les échanges de jeunes et améliorer les compétences dans des domaines clés comme l'entrepreneuriat et l’automatisation. Une collaboration accrue entre les secteurs privés des deux pays est également envisagée, dans le but de promouvoir l’innovation et d’assurer un développement durable.

Cette visite s’inscrit dans une volonté française de se repositionner sur le continent, après une période où ses relations avec certains États africains, notamment en raison de la situation au Sahel, ont été marquées par des tensions et une perte d’influence. Le Nigeria, en tant que puissance anglophone, pourrait offrir à la France une alternative stratégique dans sa quête de nouveaux partenariats économiques.

Brigitte Macron et l'épouse du président nigérian Bola Tinubu, Oluremi Tinubu, quittent le monument des Invalides à Paris, 28/11/2024. Michel Euler/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.

Le rôle central de la Première Dame Brigitte Macron, en collaboration avec son homologue nigériane, met en lumière l'importance des dimensions sociales et humaines dans ce rapprochement diplomatique. Dans le cadre de l'Initiative Renewed Hope, lancée par la Première Dame et sénatrice Oluremi Tinubu, elles discuteront des enjeux liés à l'autonomisation des femmes, des enfants et des populations vulnérables.

Avant leur départ, le président Tinubu et son épouse seront conviés à un dîner d'État, organisé par le président français, comme l'indique le communiqué officiel.