Sénégal : clôture du Festival Dakar en Jeux

Le Festival Dakar en Jeux a rassemblé des milliers de personnes sur les sites d'accueil de Dakar 2026 pour célébrer la jeunesse, le sport et la culture, clôturant une semaine d'activités à un an des Jeux Olympiques de la Jeunesse (JOJ) Dakar 2026.

Depuis son lancement en 2022, Dakar en Jeux est devenu une initiative phare du comité d'organisation de Dakar 2026, offrant aux jeunes une plateforme pour découvrir de nouveaux sports, célébrer la culture locale et se familiariser avec les valeurs olympiques.

Tournoi international de futsal à Dakar Arena L'un des temps forts de la semaine a été le tournoi international de futsal qui s'est déroulé à Dakar Arena, à Diamniadio.

Diamniadio. Huit équipes masculines et féminines de moins de 17 ans d'Afrique, d'Europe et d'Amérique du Sud se sont affrontées, notamment le Sénégal, le Maroc, le Portugal et le Brésil chez les hommes, et le Sénégal, la Namibie et la Guinée chez les femmes.

Promouvoir le sport et la santé Du 6 au 9 novembre, le programme Play a invité 1 700 enfants à essayer une série de sports,

basket-ball, le futsal, le judo, la boxe, l'escrime, le badminton et l'athlétisme. Chaque session s'est terminée par des ateliers sur le fair-play et la sensibilisation à l'éthique, renforçant ainsi l'importance de l'intégrité dans le sport.

Après le succès de ses débuts en 2024, Impact Spark est revenu dans les trois villes hôtes, combinant l'activité physique avec des ateliers sur la santé et le bien-être. Réalisée en partenariat avec l'association lausannoise SPARK/innov-action, l'initiative a encouragé 900 jeunes âgés de 14 à 18 ans à adopter un mode de vie sain grâce au sport et au mouvement.

Célébrer la culture locale

Tout au long de la semaine, Dakar en Jeux a célébré la culture sénégalaise à travers la musique, la danse et les arts. Des concerts gratuits ont été organisés à la gare de Dakar et le Grand Concert de Saly a rassemblé des artistes sénégalais de premier plan et des artistes locaux émergents pour un concert en plein air sur la plage de Saly Ouest.

Des spectacles traditionnels, des défilés de mode et du théâtre pour les jeunes ont contribué à l'atmosphère du festival sur les sites d'accueil, mettant en valeur la diversité et la créativité de la scène culturelle sénégalaise.

L'éducation était également un thème central du festival. À Dakar Arena, les enfants ayant obtenu le Brevet Olympique Civique et Sportif ont participé aux concours "Jeunes Génies" et "Spelling Bee", testant ainsi leur connaissance des valeurs olympiques.

A un an de l'événement

Présenté par le comité d'organisation de Dakar 2026, Dakar en Jeux a clôturé une semaine d'activités célébrant la date butoir d'un an pour les Jeux Olympiques de la Jeunesse. Plus tôt dans la semaine, une cérémonie spéciale au Grand Théâtre de Dakar a permis de dévoiler la mascotte officielle des Jeux Olympiques de la Jeunesse, AYO.

AYO, la mascotte officielle de Dakar 2026. Le jeune lion, dont le nom signifie "joie" en yoruba, reflète l'optimisme et le dynamisme de la jeunesse africaine. Le président du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye, le président du CIO, Kirsty Coventry, le président de la commission de coordination du CIO, Humphrey Kayange, et Mamadou D. Ndiaye, président de Dakar 2026 et du Comité national olympique et sportif sénégalais, ont assisté à l'inauguration.

Le même jour, le partenaire olympique mondial OMEGA a dévoilé l'horloge officielle du compte à rebours à la gare de Dakar, marquant ainsi le début de la dernière année de préparation des Jeux.

Les JOJ Dakar 2026 se dérouleront du 31 octobre au 13 novembre 2026 et réuniront 2 700 des meilleurs jeunes athlètes du monde âgés de 17 ans et moins. Les Jeux se dérouleront sur trois sites au Sénégal : Dakar, Diamniadio et Saly.