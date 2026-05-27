Ebola : Les services aériens internationaux demeurent sûrs selon l'OACI

Les services aériens internationaux demeurent sûrs, c’est ce qu’a déclaré l’Organisation de l’aviation civile internationale. Alors que l’épidémie d’Ebola sévit en République démocratique du Congo.

Provoquée par la souche Bundibugyo, elle a déjà coûté la vie à environ 220 personnes avec plus de 900 cas suspects. En Ouganda, sept cas ont été enregistrés. Poussant l’OMS a qualifié l’épidémie d’urgence de santé publique de portée internationale, en raison de l’ampleur de la propagation du virus.

L’OACI appelle néanmoins au respect rigoureux des protocoles sanitaires existants. Tout en affirmant travailler en coordination avec l’OMS pour prévenir toute transmission du virus liée aux déplacements aériens, tout en protégeant les passagers et le personnel de l’aviation.