Thaïlande : le Nouvel An thaï, entre batailles d’eau et afflux massif de voyageurs

Des milliers de personnes se sont rassemblées à Bangkok, notamment sur Khao San Road, pour célébrer Songkran, le Nouvel An thaï, en s’aspergeant d’eau afin de se rafraîchir sous la chaleur de la saison sèche. Le festival, l’un des plus importants du pays, attire chaque année de nombreux habitants et touristes. Au-delà de la capitale, des millions de Thaïlandais ont regagné leur région d’origine pour ces trois jours fériés, provoquant l’un des plus importants mouvements de population du pays. Comme dans les pays voisins, le Laos, le Cambodge ou le Myanmar, le festival associe grandes batailles d’eau et rituels plus traditionnels, notamment le versement d’eau sur les mains des aînés en signe de respect. Les autorités de Bangkok ont renforcé les transports publics et mis en place des services supplémentaires pour faire face à cet afflux saisonnier.