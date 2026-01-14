Thaïlande : une grue tombe sur un train, faisant au moins 30 morts et des dizaines de blessés

L’accident s’est produit dans le district de Sikhio, dans la province de Nakhon Ratchasima, alors qu’un train reliant Bangkok à Ubon Ratchathani transportait près de 200 passagers. Une grue utilisée pour la construction d’une section aérienne de la future ligne à grande vitesse est tombée sur la voie, provoquant le déraillement du convoi et écrasant plusieurs wagons. Au moins 30 personnes ont été tuées et des dizaines blessées. Les secours ont travaillé parmi les débris, luttant contre des incendies et recherchant des victimes. Le gouvernement a annoncé l’ouverture d’une enquête sur les normes de sécurité du chantier.