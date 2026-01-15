Thaïlande : nouvel effondrement de grue près de Bangkok, au moins un mort

Selon les premières informations, un accident de chantier s’est produit sur un axe routier majeur près de Bangkok, après l’effondrement d’une grue sur un site de construction d’une voie rapide aérienne, au sud-est de la capitale. La grue est tombée sur la chaussée, piégeant plusieurs véhicules sous de lourdes poutres d’acier. Des équipes de secours bénévoles ont fait état d’au moins un mort, un bilan qui n’a pas encore été confirmé par les autorités, tandis que les opérations de secours se poursuivaient. Cet accident intervient quelques jours après la fin des recherches de survivants à la suite de la catastrophe ferroviaire de Nakhon Ratchasima, qui a fait au moins 32 morts. Les travaux menés sur la route Rama II font régulièrement l’objet de critiques, après une série d’accidents graves ayant ravivé les interrogations sur le respect des normes de sécurité. Le projet vise à désengorger un axe notoirement congestionné, grâce à la construction d’une voie rapide surélevée au-dessus de la chaussée existante.