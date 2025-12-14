Inde : chaos à Calcutta après une apparition éclair de Lionel Messi

La venue de Lionel Messi au stade Salt Lake de Calcutta, dans le cadre de sa tournée promotionnelle en Inde, a été marquée par de graves incidents. Frustrés par une organisation jugée défaillante et par la brièveté de l’apparition de la star argentine, des supporters ont envahi la pelouse, contraignant les autorités à exfiltrer le joueur.

La rencontre tant attendue entre Lionel Messi et ses fans indiens a tourné court. Samedi, à Calcutta, des milliers de supporters s’étaient rassemblés au stade Salt Lake pour apercevoir le champion du monde argentin, en visite en Inde pour une rare tournée promotionnelle. Mais l’événement a rapidement dégénéré en raison d’une organisation largement critiquée.

Accueilli plus tôt dans la journée par une foule enthousiaste dans l’État du Bengale occidental, le joueur de 38 ans n’est apparu que brièvement devant le public du stade. Selon les médias locaux, Lionel Messi a fait un rapide tour du terrain en saluant la foule avant de quitter immédiatement les lieux, sous haute sécurité, alors qu’il était initialement prévu qu’il participe quelques minutes à l’événement.

De nombreux spectateurs, dont certains avaient déboursé plus de 100 dollars n’ont pas réussi à distinguer la star. La déception s’est transformée en colère : des sièges ont été arrachés, des bouteilles jetées sur la pelouse, puis des groupes de supporters ont envahi le terrain.

Plusieurs témoins ont dénoncé une mauvaise organisation et un dispositif de sécurité excessif. Les autorités locales ont reconnu des dysfonctionnements. La ministre en chef du Bengale occidental, Mamata Banerjee, s’est dite « choquée » par les incidents et a présenté ses excuses à Lionel Messi et aux supporters, annonçant l’ouverture d’une enquête.

Malgré cet épisode, la tournée indienne de Lionel Messi doit se poursuivre dans d’autres grandes villes du pays, notamment Hyderabad, Bombay et New Delhi.